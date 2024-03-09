Відома астрологиня Анжела Перл попереджає, що 9 березня на початку дня у представників багатьох знаків зодіаку можуть бути дрібні неприємності.

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Проте їм можна протистояти, проганяючи похмурі думки. Крім того, поліпшити настрій допоможе спілкування з друзями та спільне збирання дронів на кухні — все, що наближає нашу перемогу, вважає астрологиня, народжена в 1966 році на Миколаївщині.

А почати «релаксацію» пропонуємо з попередження наших маленьких друзів про те, що ніякі монітори, системні блоки чи дорогий посуд не можуть заважати справжньому і щирому спілкуванню з ними.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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День добре підходить для різних справ та укладання ділових угод. Не варто боятись брати на себе відповідальність. Можуть допомогти люди, яким Овни раніше надавали послуги. Спілкування із давніми знайомими виявиться корисним. Також очікуються грошові надходження. У цей день рекомендується уникати фізичних навантажень, перевтоми. Увечері краще розслабитися та відпочити.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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З ранку Тільці відчують потужний приплив сили та енергії. Також з'являться цікаві ідеї та плани на майбутнє. Мало того, Тельці навіть знайдуть однодумців. Важливо не опускати рук і не сподіватися, що доля сама в усьому допоможе. Ініціатива приведе до добрих результатів. Варто прислухатися до порад від старших родичів. День підходить для поїздок як ділових, так і на прогулянку. У дорозі на Тельців чекають приємні враження.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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У цей день не так легко буде жити з оточенням. І все це через постійні зауваження та претензії самих Близнюків. Вони не завжди думають про почуття інших. Деколи просто краще помовчати. Ризики у цей день краще уникати. Ні до чого доброго він не приведе. Також можливі витрати та фінансові втрати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня можна розпочати нову справу. Вона не просто сподобається Ракам, а й принесе їм задоволення. Завдяки серйозному підходу можна уникнути значних помилок. Поїздки виявляться дуже цікавими та корисними. Вам точно вдасться знайти однодумців.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День пройде не без труднощів. Однак серйозних проблем не очікується. Не варто засмучуватися через дрібниці. Експерименти в цей день виявляться вельми вдалими, тож не варто їх боятися. Леви також зможуть заразити оточення своїми ідеями. Дозволяється розпочати нову справу з людьми з оточення. Рекомендується приділити час домашнім справам.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День виявиться дуже складним. Не варто поки що ризикувати. Ні до чого хорошого це не спричинить. Дрібна помилка призведе до серйозних наслідків. Та й із друзями ймовірні розбіжності. Діви зможуть знайти підхід до будь-якої людини, навіть якщо ситуація напружена. Щодо фінансової сфери, то тут не все так гладко. Поки що великих покупок робити не варто.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цього дня Терезам дозволено зайнятися чимось новим, цікавим, незвичайним. Не важко мотивувати оточення. Відносини, які розпочнуться цього дня, скоро переростуть у міцну дружбу. Поїздки виявляться дуже вдалими. Рекомендується зміна ситуації. Надійде корисна інформація, яка стане в нагоді у майбутньому.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День виявиться дуже легким та приємним. Приводів для радості більш ніж достатньо. Навіть дрібниці здатні підняти настрій Скорпіонам. Вдасться провести час та поспілкуватися з досвідченішими людьми. Вони дадуть добрі поради. Також з'явиться можливість пофліртувати, до того ж упускати її не варто. Дозволяється робити покупки. Вони виявляться дуже вдалими. Очікуються грошові подарунки та надходження.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня доведеться боротися за свої інтереси і це навіть добре. Від деяких людей можна чекати чимало серйозних неприємностей. Вони вважають Стрільців ворогами. У такій ситуації краще просто сісти і спокійно розібратися в ситуації, поговорити і порозумітися. Не варто боятися дати відсіч заздрісникам. День виявиться одночасно насиченим та напруженим. А ввечері краще просто відпочити та розслабитися.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться дуже сприятливим. З'являться нові цікаві справи, які піднімуть настрій. Імовірні знайомства, які виявляться корисними. Можна буде обговорити плани на майбутнє зі своїми однодумцями. Заняття спортом у цей день дуже рекомендуються. Також очікуються грошові надходження.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У цей день усі проблеми вирішаться набагато швидше, ніж зазвичай. З'явиться можливість повернутися до старих цікавих справ. Їх можна буде довести до кінця. Зустрічі з друзями піднімуть настрій. Також можливі приємні сюрпризи та подарунки. Корисно зайнятися спортом.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День виявиться дуже нескладним, хоч виснажливим. Рибам доведеться займатися досить нудними справами, причому відкласти їх не вдасться. Вони вимагають уважності та великої зосередженості. Спілкування із друзями підніме настрій. Також дозволяється вирушити у поїздку. Вона подарує приємні емоції.

Ще одне попередження від астрологів: сьогодні не варто звертати увагу на різні «маленькі дріб'язкові» перешкоди. Головне — рухатися в напрямку до своєї мети.

Це, можливо, допоможе зберегти вічну молодість.

Або допоможе чоловікові, який приїхав з Дніпра чи Кропивницького до Києва, знайти шлях до серця і квартири коханої на вулиці Бальзака у суцільній темряві.

Ще варіант — дати пораду молодому чоловікові, як зробити правильний вибір — йти до ЗСУ, чи чекати «правильних слів» від коханої.

Але, звичайно, в ТЦК давно вже мають відповідь на подібні питання. Тому, хлопці, як не сумно))), але до зустрічі в де-окупованій Ялті, і не раніше))) Читайте також: Попереду — вирішальний період: які знаки зодіаку скоро втілять в життя свої найпотаємніші мрії

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