Ворог вбив 16-річного підлітка на Дніпропетровщині, його брат — в лікарні у важкому стані

На Дніпропетровщині жертвою артилерійського обстрілу ворога став 16-річний юнак, а його 22-річний брат отримав важкі осколкові поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

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За його інформацією, трагедія сталася у Червоногригорівській громаді (район Нікополя) вранці 9 березня.

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Також під час артилерійського обстрілу було пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, лінію електропередач і газогін.

«Терористи… Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині. Лють.», — прокоментував інцидент керівник адміністрації регіону.

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Як відомо, російські терористичні війська, які перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, повсякчас ведуть вогонь по території прилеглої Дніпропетровщини, в т. ч. «під прикриттям» майданчика Запорізької АЕС, найбільше дістається чотирьом територіальним громадам — Нікопольській, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій.

Зокрема, наприкінці лютого під час артилерійського обстрілу 28 лютого у Нікополі загинула 61-річна жінка.

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