Ворог вбив 16-річного підлітка на Дніпропетровщині, його брат — в лікарні у важкому стані
На Дніпропетровщині жертвою артилерійського обстрілу ворога став 16-річний юнак, а його 22-річний брат отримав важкі осколкові поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
За його інформацією, трагедія сталася у Червоногригорівській громаді (район Нікополя) вранці 9 березня.
Також під час артилерійського обстрілу було пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, лінію електропередач і газогін.
«Терористи… Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині. Лють.», — прокоментував інцидент керівник адміністрації регіону.
Як відомо, російські терористичні війська, які перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, повсякчас ведуть вогонь по території прилеглої Дніпропетровщини,
Зокрема, наприкінці лютого під час артилерійського обстрілу 28 лютого у Нікополі загинула 61-річна жінка.235
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