Ворог вдарив з артилерії по Нікополю: загинула жінка

Російські терористи не припиняють обстріли Дніпропетровщини та Донеччини. Так, у середу, 28 лютого, російська армія вдарила з артилерії по Нікополю, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.

«Знову кров мирних — на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного», — додав Лисак.

Крім того, 28 лютого окупанти вдарили чотирма ракетами С-300 по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет.

РЕКЛАМА

За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали. Але пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

В поліції Донецької області показали наслідки удару по місту.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, сьогодні вдень ворог КАБами вдарив по центру Купʼянська. Двоє людей загинули, пʼятеро отримали поранення.

274

Читайте нас у Facebook