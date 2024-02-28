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Події

Ворог вдарив з артилерії по Нікополю: загинула жінка

17:40 28 лютого 2024
руйнування

Російські терористи не припиняють обстріли Дніпропетровщини та Донеччини. Так, у середу, 28 лютого, російська армія вдарила з артилерії по Нікополю, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.

«Знову кров мирних — на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного», — додав Лисак.

Крім того, 28 лютого окупанти вдарили чотирма ракетами С-300 по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет.

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За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали. Але пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

В поліції Донецької області показали наслідки удару по місту.

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Нагадаємо, сьогодні вдень ворог КАБами вдарив по центру Купʼянська. Двоє людей загинули, пʼятеро отримали поранення.

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