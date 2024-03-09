Прокляв росію і працює в Голлівуді: стало відомо, де зараз перебуває колишній чоловік лоліти Олександр Цекало

На відміну від корінної львів'янки Лоліти, яка відмовилася від своєї рідної країни і підтримує кровавий режим путлєра, її колишній чоловік і партнер по «кабаре-дуету» «Академія» Олександр Цекало не погодився славити вторгнення військ рф і вирішив за краще емігрувати з росії.

ВІДЕО ДНЯ

Про це в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці» розповів український актор Віктор Андрієнко.

За його словами, шоумен оселився в Америці, а «ту країну прокляв». Ба більше, Цекало навіть встиг позбутися всього свого майна. Зазначимо, раніше російські пропагандисти писали, що шоумен продає в рф нерухомість.

РЕКЛАМА

«Він поїхав до Америки. Він прокляв ту країну (рф. — Авт). Сказав: „Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути“. Продав усе, що в нього було», — висловився Андрієнко.

Актор також додав, що Цекало пішов стопами режисера Олександра Роднянського — оселився у США та будує там кар'єру. Зазначимо, що Роднянський теж засудив російське вторгнення до України.

РЕКЛАМА

«Зараз десь у Голлівуді працює, як і Роднянський», — додав Андрієнко.

Заначимо, що Олександр Цекало — російський шоумен, який родом з України. Багато років він жив і працював у росії. Останні роки шоумен разом з дружиною перебуває в США, де будує кар'єру. Про війну в Україні, яку підступно розв'язала рф, Цекало жодного разу публічно не висловився. Але виступів «за» цю ганебну подію з його боку також не було.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що з початком загарбницької війни рф проти України з країни-окупанта виїхало чимало зірок сцени, починаючи з родини Алли Пугачової. Ті ж зірки, що раніше регулярно відвідували рф з концертами, закаялися туди їздити.

271

Читайте нас у Facebook