Терористи здійснили новий злочин проти українців: від скинутих військами рф на Сумщину авіабомб загинули люди
В ніч на понеділок, 26 лютого, російські війська, крім Дніпропетровщини та Харківщини, обстріляли Сумську область.
Авіабомби ворог скинув на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).
«Сьогодні, 26 лютого, о 2:15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.
«Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома», — констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.
Зазначимо, російські війська постійно обстрілюють Сумську область з артилерії та авіації. Так, 9 лютого окупанти обстріляли Сумський район. Внаслідок авіаудару троє загиблих та четверо травмованих людей. 10 лютого по обіді по Сумському району ворог випустив 7 керованих авіабомб. В одному і сіл поцілило по майстерні агрофірми. Загинули та отримали поранення цивільні працівники підприємства. Наприкінці минулого року росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, поцілили в цивільну інфраструктуру. Загинуло кілька людей, серед яких 7-річна дівчинка.42
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