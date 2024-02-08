Гранатомети та вибухівка: СБУ виявила 3 схрони зі зброєю, один з яких поблизу Києва

Служба безпеки виявила три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Зокрема, на Київщині залишений арсенал могли використовувати російські ДРГ, які не полишають спроб зайти на українську територію через кордон.

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За даними спецслужби, цю схованку росіяни залишили під час втечі з Київщини.

Ще один тайник з бойовими засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України.

Серед вилученого — арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя.

В СБУ підтвердили, що на Київщині в Бучанському районі був знайдений добре замаскований схрон з озброєнням російського виробництва. Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному з селищ поблизу столиці.

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У ході огляду схованки правоохоронці вилучили: ⁠5 гранатометів, у тому числі протитанкових, ⁠12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Схрон з бойовими засобами ураження обладнали окупанти ще у період окупації населеного пункту. Однак під час втечі загарбників з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.

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За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону.

У Закарпатській області СБУ викрила кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї.

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До арешту цей чоловік заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру.

Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв’язки «на волі».

Під час комплексних заходів з тайника вилучено: ⁠велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами, ⁠ ⁠7 бойових гранат та ⁠майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

На Вінниччині СБУ затримала торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат.

Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці грудня у Дніпрі затримано злочинне угруповання з цілим арсеналом зброї.

Перед цим СБУ затримала двох ділків, які хотіли продати російську «трофейну» зброю та вибухівку місцевому криміналітету.

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