В Україні змінили правила нарахування пенсії військовим з інвалідністю: експерт вказав на важливий момент

Кабмін, який ухвалив порядок проведення цьогорічної індексації пенсій, не лише затвердив коефіцієнт збільшення пенсій з 1 березня, а і вніс зміни до деяких попередніх рішень уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише видання «На пенсії», зокрема, було вносено зміни до постанови Кабінету Міністрів № 656 від 28 липня 2010 року, пункт пункт 1 якої встановлює розміри мінімальних пенсійних виплат для ветеранів війни. Раніше виплати залежили від прожиткового мінімуму (у відсотках) для осіб, які втратили працездатність, зазначає експерт Сергій Коробкін.

До 1 березня 2024 року враховувався прожитковий мінімум в розмірі 2093 гривень, а розмір пенсійних виплат не міг бути меншим, ніж:

у осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи — 13 604,50 гривні (650%);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи — 10 988,25 гривні (525%);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — 7 534,80 гривні (360%);

у учасників бойових дій — 4 395,30 гривні (210%).

З 1 березня 2024 року ці виплати не будуть прив’язані до прожиткового мінімуму, а призначатимуться в твердих розмірах і складатимуть:

РЕКЛАМА

у осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи — 15 347 гривень (+1742,50 гривні);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи — 12 396 гривень (+1407,75 гривні);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — 8 500 гривень (+965,20 гривні);

у учасників бойових дій — 4958 гривень (+562,70 гривні).

Видання звертає увагу на те, що коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме ще, то ці виплати, які від нього «відв'язали», вже не зміняться. Чи Кабмін ухвалюватиме нове рішення.

Нагадаємо, що в ПФУ зазначали, що цього року особливих змін у законодавстві щодо призначення пенсій не відбулося. У 2024 році право вийти на пенсію за віком у 60 років матимуть жінки та чоловіки, яки на цей час мають щонайменше 31 рік страхового стажу.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook