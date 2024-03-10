Бронетранспортер-пам'ятник із популярного київського парку відправлять на фронт: «афганці» обурилися (відео)
В Києві вирішили прибрати бронетранспортер з парку Воїнам-інтернаціоналістам. Його передадуть в одну з військових частин для боротьби з російською агресією. Про це повідомив голова Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації Микола Калашник.
«Робочою групою щодо усунення памʼятних обʼєктів, повʼязаних з історією росії та СРСР, з публічного простору нашого міста
Чиновник додав, що після Перемоги спецтехніка зможе гордо повернутися на пʼєдестал.
«Ми маємо максимально ефективно використовувати всі ресурси і якщо ця машина зможе бути корисною на передку чому б цього не забезпечити. До речі, ви знаєте що вона навіть вміє плавати при своїй масі у сім тонн? І вже після нашої великої Перемоги спецтехніка зможе гордо повернутися на пʼєдестал, а поки ми залишимо на її місці інформаційну табличку й горщики для квітами, які її будуть чекати», — повідомив Калашник.
Користувачі соцмереж активно коментують цю новину. Багато людей підтримують таке рішення, проте учасники бойових дій в Афганістані у 1980-х роках обурені такою іеіциативою влади.
Як писали «ФАКТИ», українська армія отримає від Швеції найсучаснішу версію бойової машини піхоти CV 90. Вона вважається «найкращим бронетранспортером війни».193
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