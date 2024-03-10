Бронетранспортер-пам'ятник із популярного київського парку відправлять на фронт: «афганці» обурилися (відео)

В Києві вирішили прибрати бронетранспортер з парку Воїнам-інтернаціоналістам. Його передадуть в одну з військових частин для боротьби з російською агресією. Про це повідомив голова Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації Микола Калашник.

ВІДЕО ДНЯ

«Робочою групою щодо усунення памʼятних обʼєктів, повʼязаних з історією росії та СРСР, з публічного простору нашого міста 19.01.2024 прийнято рішення демонтувати бронетранспортер у парку Воїнам-інтернаціоналістам. Згідно з думкою експертів цей обʼєкт є прикладом пропаганди радянського мілітаризму, а не вшануванням памʼяті українців, полеглих у війні в Афганістані. З 2014 у російсько-українській війні багато наших співвітчизників-учасників тієї війни відстоюють нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність. Прийнято рішення після перемовин з представниками однієї з військових частин у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ передати БРДМ-2 в користування останнім. Для цього без залучення бюджетного фінансування одиницю техніки буде налаштовано, модернізовано та укомплектовано», — написав він.

РЕКЛАМА

Чиновник додав, що після Перемоги спецтехніка зможе гордо повернутися на пʼєдестал.

«Ми маємо максимально ефективно використовувати всі ресурси і якщо ця машина зможе бути корисною на передку чому б цього не забезпечити. До речі, ви знаєте що вона навіть вміє плавати при своїй масі у сім тонн? І вже після нашої великої Перемоги спецтехніка зможе гордо повернутися на пʼєдестал, а поки ми залишимо на її місці інформаційну табличку й горщики для квітами, які її будуть чекати», — повідомив Калашник.

РЕКЛАМА

Користувачі соцмереж активно коментують цю новину. Багато людей підтримують таке рішення, проте учасники бойових дій в Афганістані у 1980-х роках обурені такою іеіциативою влади.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», українська армія отримає від Швеції найсучаснішу версію бойової машини піхоти CV 90. Вона вважається «найкращим бронетранспортером війни».

193

Читайте нас у Facebook