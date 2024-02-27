38.13 / 38.63 41.31 / 42.03
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Найкращі бронетранспортери війни»: Україна отримає зброю з високотехнологічними характеристиками

20:16 28 лютого 2024
БМП CV90

Українська армія отримує від Швеції, яка незабаром очікує на вступ до НАТО, не лише бойові катери, але й найсучаснішу версію бойової машини піхоти CV 90 — з багатьма вдосконаленнями. Можливо, це «найкращий бронетранспортер війни», як пише американський журнал Forbes.

Данія профінансує виробництво 35 нових бойових машин піхоти CV9035NL для українських збройних сил у Швеції. Це така ж версія 37-тонної 11-особової машини CV90, яку придбали Нідерланди.

Ця гусенична БМП вартістю 9 мільйонів доларів стане єдиною БМП на озброєнні ЗСУ, яка дає можлівість стабілізованого тепловізійного бачення. Згідно з повідомленням, стабілізована тепловізійна система третього покоління для командира і навідника буде не єдиною «високотехнологічною особливістю» БМП. Ця тепловізійна система матиме лазерний далекомір з дальністю дії до шести миль (9,65 кілометрів). Це означає, що в умовах війни в Україні командир і навідник можуть шукати цілі незалежно один від одного, вдень і вночі, з високою роздільною здатністю.

Але це ще не все: з метою підвищення захисту екіпажу шведський виробник техніки BAE Systems Hägglunds придбав в Ізраїлі систему захисту «Залізний кулак» (Iron Fist). Ця система виявляє ворожі ракети та протитанкові керовані ракети і бореться з ними за допомогою крихітних снарядів, які випускаються з блискавичною швидкістю. Втім, поки неясно, чи отримає українська версія ці системи захисту, пише Forbes.

РЕКЛАМА

Щоб додатково захистити екіпаж від детонації протитанкових мін, сидіння прикріплені до даху і бортів корпусу. Згідно з повідомленням, башта з системою озброєння матиме новий склад броні, але це поки тримається в секреті.

Раніше повідомлялося, що Шольц зробив різку заяву: Україна не побачить ракет Taurus.

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суперпес

Ракам — зміни в житті, Водоліям — фінансові успіхи, Стрільцям — гарний настрій: що обіцяють зорі та погода на день Суперпесика-переможця

ВСУ, Авдіївка

Розстріл поранених полонених в Авдіївці: кого в рф призначили винними у військовому злочині

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Планета

Головне — не прогаяти момент: початок весни принесе успіх цим знакам зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту