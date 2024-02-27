«Найкращі бронетранспортери війни»: Україна отримає зброю з високотехнологічними характеристиками

Українська армія отримує від Швеції, яка незабаром очікує на вступ до НАТО, не лише бойові катери, але й найсучаснішу версію бойової машини піхоти CV 90 — з багатьма вдосконаленнями. Можливо, це «найкращий бронетранспортер війни», як пише американський журнал Forbes.

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Данія профінансує виробництво 35 нових бойових машин піхоти CV9035NL для українських збройних сил у Швеції. Це така ж версія 37-тонної 11-особової машини CV90, яку придбали Нідерланди.

Ця гусенична БМП вартістю 9 мільйонів доларів стане єдиною БМП на озброєнні ЗСУ, яка дає можлівість стабілізованого тепловізійного бачення. Згідно з повідомленням, стабілізована тепловізійна система третього покоління для командира і навідника буде не єдиною «високотехнологічною особливістю» БМП. Ця тепловізійна система матиме лазерний далекомір з дальністю дії до шести миль (9,65 кілометрів). Це означає, що в умовах війни в Україні командир і навідник можуть шукати цілі незалежно один від одного, вдень і вночі, з високою роздільною здатністю.

Але це ще не все: з метою підвищення захисту екіпажу шведський виробник техніки BAE Systems Hägglunds придбав в Ізраїлі систему захисту «Залізний кулак» (Iron Fist). Ця система виявляє ворожі ракети та протитанкові керовані ракети і бореться з ними за допомогою крихітних снарядів, які випускаються з блискавичною швидкістю. Втім, поки неясно, чи отримає українська версія ці системи захисту, пише Forbes.

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Щоб додатково захистити екіпаж від детонації протитанкових мін, сидіння прикріплені до даху і бортів корпусу. Згідно з повідомленням, башта з системою озброєння матиме новий склад броні, але це поки тримається в секреті.

Раніше повідомлялося, що Шольц зробив різку заяву: Україна не побачить ракет Taurus.

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