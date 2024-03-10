Британська співачка виступила у паризькому концертному залі «Батаклан», де терористи вбили 90 людей

Софі Елліс-Бекстор вшанувала пам'ять жертв паризьких терактів 2015 року, перш ніж заспівати пісню Murder On The Dancefloor у концертному залі «Батаклан» (Bataclan), де загинуло 90 людей, пише Sky News. Внаслідок скоординованих дій терористів в столиці Франції в ніч на 13 листопада 2015 року було вбитои 130 людей, з них 90 — в «Батаклані», сотні були поранені.

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Виступаючи в залі на 1500 місць в рамках свого європейського турне, Софі Елліс-Бекстор сказала шанувальникам: «Для мене не було б правильним просто вальсувати під пісню, не віддаючи належне історії. Все, що я хочу сказати, це те, що Murder On The Dancefloor не є піснею, яка несе зло в своєму серці. Вся мета цієї пісні полягає в тому, щоб принести радість і музику на танцпол».

Пісня Murder On The Dancefloor отримала величезну популярність після того, як з'явилася у фінальній сцені фільму Емеральда Феннелла «Опік сіллю» — похмурої сатири про супербагатіїв. Найбільш екстремальні сцени фільму стали вірусними в соціальних мережах, завдяки чому трек повернувся в топ-10 — через 23 роки після релізу — і вперше потрапив до Billboard 100 в США.

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