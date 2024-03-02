Адель скасовує всі концерти в березні: що відбувається

Адель, яка нещодавно оголосила про заміжжя, скасувала всі заплановані на березень виступи в Лас-Вегасі в рамках туру «Weekends with Adele». Причиною співачка назвала проблеми зі здоров'ям. Концерти будуть перенесені на більш пізній термін.

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«Я хворіла наприкінці останнього етапу і під час всієї моєї перерви, — пояснила володарка „Ґреммі“ в Instagram, додавши, що ще не повністю одужала. — Зараз я знову захворіла, і, на жаль, все це позначилося на моєму голосі».

Згідно з розпорядженням лікаря, у неї не було іншого вибору, окрім як ретельно відпочити. Всі п'ять березневих вихідних у «Палаці Цезаря» в Вегасі були скасовані.

Точні дати виступів ще не визначені: «Ми вже працюємо над деталями й надішлемо вам інформацію якнайшвидше», — запевнила зірка.

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Шанувальники відреагували з розумінням і надіслали свої побажання одужання в коментарях. «Швидше ставай на ноги!» — написав хтось. «Бережи себе. Напиши знову, коли будеш готова», — додав інший шанувальник.

Однак деякі користувачі висловили й своє розчарування скасуванням концерту.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як Адель стала на захист зіркової співачки Тейлор Свіфт, на яку «наїхав» колишній президент США Дональд Трамп.

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