Адель скасовує всі концерти в березні: що відбувається
Адель, яка нещодавно оголосила про заміжжя, скасувала всі заплановані на березень виступи в Лас-Вегасі в рамках туру «Weekends with Adele». Причиною співачка назвала проблеми зі здоров'ям. Концерти будуть перенесені на більш пізній термін.
«Я хворіла наприкінці останнього етапу і під час всієї моєї перерви, — пояснила володарка „Ґреммі“ в Instagram, додавши, що ще не повністю одужала. — Зараз я знову захворіла, і, на жаль, все це позначилося на моєму голосі».
Згідно з розпорядженням лікаря, у неї не було іншого вибору, окрім як ретельно відпочити. Всі п'ять березневих вихідних у «Палаці Цезаря» в Вегасі були скасовані.
Точні дати виступів ще не визначені: «Ми вже працюємо над деталями й надішлемо вам інформацію якнайшвидше», — запевнила зірка.
Шанувальники відреагували з розумінням і надіслали свої побажання одужання в коментарях. «Швидше ставай на ноги!» — написав хтось. «Бережи себе. Напиши знову, коли будеш готова», — додав інший шанувальник.
Однак деякі користувачі висловили й своє розчарування скасуванням концерту.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як Адель стала на захист зіркової співачки Тейлор Свіфт, на яку «наїхав» колишній президент США Дональд Трамп.135
Читайте нас у Facebook