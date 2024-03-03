Не вистачало любові від самозакоханої матері: Дженніфер Лопес відверто розповіла про дитинство

Співачка та акторка Дженніфер Лопес згадала про своє дитинство під час відвертої розмови у новому документальному фільмі «Найбільша історія кохання, яку ніколи не розповідали». Артистка, яка виросла в Бронксі з двома братами й сестрами, стверджує, що не отримала достатньо любові від своїх батьків.

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«Коли я росла, я завжди шукала когось, хто дасть мені відчути, що мене люблять, — розповіла вона глядачам. — Я була середньою дитиною, не молодшою дитиною, не первістком… ти просто трохи губишся між усім цим».

Лопес також розповіла про своїх батьків, Гваделупу Родрігес і Девіда Лопеса, які розлучилися в 90-х роках, пише видання Pagesix.

«Я завжди шукала когось, хто дасть мені відчути, що мене люблять, — згадує вона. - Я відчувала, що батько мене дуже ігнорує, тому що він завжди працював ночами, а потім цілий день спав, і я не відчувала, що маю з ним достатній зв'язок. Моя мама була самозакоханою, була в центрі уваги, була людиною, яка жила життям вечірки».

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Раніше авторка пісень натякала на свої непрості стосунки з матір'ю у документальному фільмі «Перерва».

«Моя мама — надскладна жінка, і вона несе великий багаж, вона хотіла, щоб ми були незалежними й ніколи не покладалися на чоловіків, — пояснила Лопес. — Вона робила те, що повинна була робити, щоб вижити, і це зробило її сильною, але це також зробило її жорсткою. Вона вибивала з нас все, що можна».

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Зараз Лопес у добрих стосунках з обома батьками і навіть опублікувала в Instagram пост для Девіда на День батька минулого року.

«Татку, я люблю тебе», — написала вона, на що він відповів: «Дякую, люба, я люблю тебе ще більше».

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Сама ж Дженніфер намагається приділяти максимальну увагу чоловіку Бену Аффлеку та дітям. Так, днями зірка влаштувала своїм близнюкам Максу та Еммі день народження в Японії.

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