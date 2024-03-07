Як пораненим бійцям отримати 100 тисяч гривень: поради адвоката

Перебуваючи у госпіталі чи лікарні, поранені захисники України далеко не одразу згадують про те, що можуть розраховувати на певні виплатити, адже є чимало проблем більш важливих. На які види виплат можна розраховувати у разі поранення та за яких обставин, розповів адвокат Олександр Головченко.

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«По-перше, у разі поранення за вами зберігається виплата грошового забезпечення. З найактуальніших порад — весь час лікування перебувати на зв’язку із командиром, бо це дозволяє запобігти проблемам із виплатами. Якщо лікування чи відпустка триває понад чотири місяці, треба повідомити в/ч — надати відповідні документи (довідку з медичного закладу, рішення ВЛК). По-друге, у разі отримання поранення та/або „бойової“ травми, пов’язаних із захистом Батьківщини, передбачена додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч гривень на місяць. Виплачується під час перебування на стаціонарному лікуванні (в тому числі й за кордоном) та під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення. Ступінь поранення обов’язково має бути прописаний у висновку ВЛК», — зазначає Олександр Головченко.

Підставою для виплати 100 тисяч гривень, додає адвокат, є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

«В ній має бути вказано, що: травма/поранення пов’язані із захистом Батьківщини; військовослужбовець був в засобах індивідуального захисту; військовослужбовець не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі нанести тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Всі перелічені пункти є підставою для невиплати додаткової винагороди.

Якщо додаткова винагорода після поранення не виплачується, то треба написати рапорт на ім’я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди й додати до цього рапорту копію довідки про поранення", — радить юрист.

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Раніше «ФАКТИ» писали, хто з військових може розраховувати на одноразову грошову допомогу.

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