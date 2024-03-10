Прапор України — синьо-жовтий, і вона ніколи не підніме білий: папі римському дали жорстку відповідь

В Україні відреагували на слова папи римського Франциска, який закликав росію та Україну «вести переговори, доки ситуація не погіршилася».

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«Наш прапор — жовто-блакитний. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо та перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо жодних інших прапорів», — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Андрій Юраш, посол України у Ватикані, порівняв коментарі понтифіка із тими, хто виступав за переговори з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни.

«Так важливо бути послідовним! Говорячи про 3-тю світову війну, яку ми маємо зараз, треба винести уроки 2-ї світової війни, чи хтось серйозно говорив про мирні переговори з Гітлером і білий прапор на зустріч? Отже, урок лише один: якщо ми хочемо покласти край війні, ми повинні зробити все можливе, щоб убити Дракона!» — йдеться у повідомленні посольства України при Святому Престолі.

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У соціальних мережах із різкою критикою заяви понтифіка виступило багато відомих українців.

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Раніше в інтерв'ю, відповідаючи на запитання журналіста, який ужив термін «білий прапор», папа римський сказав: «Я думаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав».

Як писали «ФАКТИ», у 2023 році папа римський Франциск закликав зберігати «спадщину великої росії».

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