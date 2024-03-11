«Цинічна жорстокість»: актор та військовий Євген Нищук про «хороших рускіх»

Популярний актор, колишній міністр культури України, «голос Майдану» та громадський діяч Євген Нищук з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до добровольчого батальйону, а в липні 2022 року мобілізувався до лав ЗСУ.

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До початку великої війни Нищук в одній із вистав грав Єсеніна, а вже сьогодні впевнений — у майбутньому постати перед глядачем у подібній ролі він не зможе.

— Я впевнений в цьому, — сказав Євген Нищук в проєкті «Точка опори». - Я розумію, що мистецький світ, колеги, професіонали, кажуть: «Чому? Треба навпаки на це дивитися». Але ні, адже та жорстокість, яку проявили до нас, цинічна жорстокість з боку росії, яку багато з нас бачили на власні очі, відрубала багато речей, звузила ситуацію до того, що є біле і чорне. Тому жодних компромісів немає. Можливо, я в цьому питанні надто категоричний, даруйте, але ні.

Колишній міністр культури України Євген Нищук впевнений, що «хороших росіян» не існує.

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— Для нас немає «хороших рускіх» — хай вони живуть своїм життям, — вважає Євген. — Особливо після всього того, що не тільки зараз, а і впродовж багатьох століть вони зробили: історія радянського тоталітарного режиму, режиму Катерини, який знищував козацьку державу, розстріляне відродження, геноциди голодомором, і власне, війна з 2014 року, Майдани та повномасштабна війна. Для нас немає «хороших рускіх», все одно вони живуть з цією зверхністю і шовінізмом.

За словами Нищука, російська влада на кілька років наперед «вливає» чимало коштів на культурні інституції.

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— Нам потрібно нести свою культуру, — вважає митець. — Цей градус не повинен стихати!

Раніше відомий музикант у потужному кліпі показав наслідки війни.

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