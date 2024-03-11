«Ось що несе орда темряви»: Yarmak у потужному кліпі показав наслідки війни

Відомий український музикант, репер Yarmak (Олександр Ярмак), який став військовослужбовцем та є командиром підрозділу керування дронами, випустив потужний кліп про реалії війни. Пісню «Вавилон» артист присвятив своїм побратимам.

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«Ця пісня присвячується моїм побратимам з 14 полку і всім захисникам нашої країни, світової справедливості, майбутнього планети! Кращим з людей! Кожен з нас вимушено взяв зброю до рук, кожен з нас свідомо розуміє ризики, кожен з нас неодноразово дивився в обличчя смерті! Для нас — справедливість важливіша за життя! Але ми не збираємось його дарувати ординській наволочі!», — розповів Yarmak.

У відео він показав реальні кадри з Донецької області, те, що залишає після себе ворог на українській землі.

«Подивіться це відео від першої до останньої секунди! Це Марʼїнський напрямок, на якому ми працювали. Ось що несе орда темряви, ось що буде зі світом, якщо їх не зупинити», — каже Олександр.

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Раніше Святослав Вакарчук вразив чуттєвим кліпом «Відповідь».

Також Віталій Козловський присвятив своїм побратимам роботу «Навкруги».

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Фото: instagram.com/yarmak_music

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