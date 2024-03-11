Будуть знову бити «моджахедів», тільки російських: в Києві виступили з цікавою ініціативою щодо бронетехніки в парках

В зв'язку з затримкою передачі Збройним Силам України допомоги від союзників, в Києві з'явилась цікава ініціатива: виконувач обов'язків голови одного з районів виступив з ідеєю зняти з постаменту бронемобіль у парку Воїнам-інтернаціоналістам та передати його до військової частини у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це пишуть ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

За словами автора ініціативи, подібних пам'ятників у Києві декілька. В той же час вказана техніка актуальна для військових потреб: саме ці машини досі використовують десантно-штурмові війська, і саме цю техніку наразі передає нам Болгарія з власних місць зберігання.

Ідею озвучили самі військові — на фронті від БРДМ-2 точно більше користі, ніж на постаменті. До того ж, вже є ремонтна майстерня, яка ладна полагодити та модернізувати техніку.

Тому в найближчий час пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам знімуть з постаменту і передадуть на ремонт.

РЕКЛАМА

«Вже мав зустріч з організацією, яка може забезпечити ремонт, обслуговування і приведення до належного технічного стану цієї одиниці бойової техніки, і я отримав відповідний дозвіл від Спілки афганців. Думаю, вона може виконувати належні функції — і після перемоги повернеться сюди, на п'єдестал», — зазначив Калашник.

В.о. голови РДА каже, що одна з військових частин у складі ДШВ готова отримати цей БРДМ-2 на службу. Для цього машині поладнають та модернізують броню. Цікаво, що саме така техніка, що стояла на озброєнні СРСР з 1963 року (відтак, «в строю» вже 60 років) є актуальною і на нинішній війні.

РЕКЛАМА

Також відомо про таку техніку, яка працює у підрозділах ЗСУ. Зокрема, Андрій Странніков, депутат Київради, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, розповідав, що саме з такого БРДМу («по-простому — «бардаку») розпочиналося його знайомство з бронетехнікою ще у школі. І за його словами, така техніка працює у ТрО — зокрема, у червні 2023-го він викладав світлини з БРДМ, який загнав на ремонт 128-й батальйон тероборони Дніпровського району Києва.

«Як уже писав, ми тепер ремонтуємо не лише легковий та вантажний транспорт, але й броньовану техніку. Це вже друга одиниця за тиждень», — розповідав тоді Странніков.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу Сили оборони України знищили понад 900 окупантів, 59 дронів і 33 артилерійських системи.

144

Читайте нас у Facebook