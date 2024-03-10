За оцінками литовської розвідки, росія готується до конфронтації з НАТО в довгостроковій перспективі, одночасно ведучи війну в Україні. рф виділила значні ресурси на війну в Україні, але зберігає засоби для підготовки до довгострокової конфронтації з НАТО в регіоні Балтійського моря, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Литовська розвідка заявила, що росія перекинула сили та засоби зі своїх західних прикордонних районів в Україну і, таким чином, змушена все більше покладатися на військово-повітряні й військово-морські сили з метою забезпечення безпеки і стримування на східному фланзі НАТО. Розвідка повідомила, що рф вперше розмістила ракетоносці «Калібр» на бойовому чергуванні в Ладозькому озері під Санкт-Петербургом у 2023 році, ймовірно, у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, і збільшила кількість польотів важких бомбардувальників Ту-22М3 над Балтійським морем — з жодного у 2022 році до п'яти у 2023 році.

Служба зовнішньої розвідки Естонії також нещодавно оцінила, що російські військові формують Ленінградський військовий округ і Московський військовий округ частково для того, щоб протистояти Фінляндії й НАТО.

Російські військові експерти відкрито обговорюють, як росія може розпочати війну проти НАТО в найближчому майбутньому. Начальник Військової академії Генерального штабу росії полковник Володимир Зарудницький у нещодавній статті в журналі Міністерства оборони рф «Военная мысль» заявив, що війна в Україні може перерости у широкомасштабну війну в Європі. За його словами, закінчення військових дій в Україні не призведе до припинення протистояння між Заходом і росією.

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Раніше повідомлялося, що Польща захищатиме територію Литви у разі нападу рф на Сувальський перешийок.

А Естонія побудує на східному кордоні оборонні споруди.

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