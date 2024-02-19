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«Це питання політичної волі та військових можливостей»: Литва про можливий напад рф на країни НАТО

15:21 20 лютого 2024
армія Росії

На думку прем'єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте, Європа повинна збільшити свою здатність до самооборони. В інтерв'ю ARD Tagesthemen прем'єр-міністерка заявила, що напад росії на країну НАТО — це питання «політичної волі та військових можливостей».

«Політична воля і готовність до довготривалої конфронтації з НАТО є. На Заході було занадто багато дискусій про те, чи дійсно росія становить загрозу, чи балтійські країни лише уявляють її собі», — сказала чиновниця.

«Розвиток подій протягом наступних п'яти років значною мірою залежатиме від того, як розвиватимуться події в Україні у 2024 році. Зараз ми бачимо, що у нас недостатньо промислових потужностей в Європі для підтримки України», — додала Інгріда Шимоніте, маючи на увазі відсутність виробництва боєприпасів і зброї. Здатність Європи захищати себе повинна бути збільшена.

Раніше повідомлялося, що у Польщі побудують центр Україна — НАТО, а Київ отримає мільйон безпілотників.

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