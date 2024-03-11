Був учасником руху спротиву у Маріуполі: на Вінниччині простилися з бійцем, якого понад рік вважали безвісти зниклим

Війна забирає найкращих. 9 березня в Копіївці на Вінниччині в останню земну дорогу провели 39-річного бійця Дениса Полосу. Він народився у росії, але невдовзі сімʼя переїхала на проживання в місто Маріуполь, де у 2002 році хлопець закінчив загальноосвітню школу Nº 39. Здобув професію автомеханіка. Працював на металургійному комбінаті імені Ілліча, а згодом до 2014 року збірником металоконструкцій на заводі «Азовмаш», йдеться у некролозі.

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У 2014 році, під час тимчасової окупації міста Маріуполя російськими загарбниками, був учасником руху спротиву у місті, одним з ініціаторів встановлення фортепіано біля Маріупольського драматичного театру для підтримки національно-патріотичного духу жителів міста. Весь світ бачив кадри та захоплювався грою на цьому інструменті українського воїна-визволителя, воїна-захисника.

У 2014 році батьки Дениса переїхали в село Копіївка Тульчинської громади, а у 2017 році до них перебрався і він. Працював на птахофабриці, у Чорнобилі та закордоном. У 2019 році одружився, а у 2020 році у подружжя народилися сини-двійнята: Даниїл та Любомир.

Після повномасштабного вторгнення Денис 7 липня 2022 року добровольцем став на захист країни. Солдат служив номером обслуги 1-го гранатометного відділення протитанкового взводу.

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З 28 жовтня 2022 року захисник вважався зниклим безвісти. Весь цей час рідні жили надією на те, що Денис живий. Але, на жаль, дива не сталося. Поховали його з військовими почестями на сільському кладовищі.

Дениса Полосу поховали з військовими почестями

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель у боях під Куп’янськом захисника із Вінницької області Олександра Ульянчика.

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