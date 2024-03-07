Пішов на фронт помститись за втрату сина: на Харківщині простилися з воїном-добровольцем
Україна провела в останню путь ще одного захисника. 5 березня на Харківщині попрощалися з Миколою Дубровкіним, головним сержантом 58-го окремого стрілецького мотопіхотного батальйону. Він помер 1 березня внаслідок тяжкої хвороби. Боєць народився у Прудянці. Більшу частину життя прожив у рідному селищі, де закінчив місцевий ліцей. У цивільному житті мав фах слюсаря.
«Доля родини Дубровкіних склалася дуже трагічно. Син Миколи — Олександр Дубровкін — брав участь в обороні міста-героя Маріуполя у складі 12-ї бригади оперативного призначення НГУ „Азов“. Навесні 2022 року Олександр загинув у боях з окупантами, був посмертно нагороджений орденом „За мужність“ ІІІ ступеня, — повідомляє голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. — 13 серпня 2022 року, у 21-й день народження Олександра, Микола Дубровкін добровільно пішов служити до ЗСУ, щоб помститися за сина».
Відомо, що чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям, тому після проходження тривалих курсів лікування у 2023 році його було комісовано.
«На жаль, через декілька місяців після цього Микола Дубровкін помер, перебуваючи на лікуванні в одному з медичних закладів Харкова, — зазначає Вячеслав Задоренко. - Він був чесною, відважною та доброю людиною, чудовим батьком і справжнім патріотом України».
У воїна Миколи Дубровкіна залишились мати Галина та дружина Вікторія.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», футболіст «Шахтаря» назвав свого третього сина на честь тестя, котрий загинув на війні.
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