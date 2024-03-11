Знаменитий футболіст махнув на Мальдіви з колишньою дівчиною свого загиблого сина (фото)

Віцечемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини 47-річний Міхаель Баллак продовжує зустрічатися з 22-річною красунею-моделлю Софією Шнайдерхан — колишньою дівчиною свого загиблого сина Еміліо.

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Парочка вперше з'явилася разом на публіці близько двох років тому і відтоді нерозлучна. Ось і зараз колишній одноклубник Андрія Шевченка з «Челсі», який працює експертом на телеканалі DAZN, і красуня махнули на Мальдіви, поділившись спільними фото з відпочинку.

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Нагадаємо, що 18-річний син Баллака загинув улітку 2021 року в Португалії (там Баллак має будинок) внаслідок аварії на квадроциклі. Еміліо був одним із трьох синів від шлюбу Міхаеля та його колишньої дружини Сімони (Луї — 21 рік, Йорді — 18).

Міхаель із сином Еміліо

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