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Спорт

Лідер «Динамо» закрутив роман із донькою легенди киян (фото)

15:42 20 вересня 2023
Микола Шапаренко

Півзахисник «Динамо» та збірної України Микола Шапаренко, який через травму не зміг допомогти «біло-синім» у переможному матчі чемпіонату України проти «Ворскли», схоже, зав'язав романтичні стосунки з дочкою одного з найкращих бомбардирів в історії вітчизняного футболу, ексфорварда «Динамо» Максима Шацьких

Парочку неодноразово помічали разом — зокрема, Микола та Христина сиділи поруч на кількох останніх домашніх матчах «Динамо». Оскільки раніше дівчину не помічали на трибунах на поєдинках киян (її батько був тренером «біло-синіх» до 2019 року, а зараз працює в рідному Узбекистані, де очолює «Пахтакор»), її появу на стадіоні в компанії Шапаренка не можна назвати випадковою.

Про Христину відомо, що вона — молодша дочка легендарного форварда «Динамо». Закінчила школу естрадного мистецтва, тривалий час займалася акробатикою, гімнастикою, танцями, також грає на фортепіано та співає. Зважаючи на все, з нинішнім лідером «Динамо» дівчина зустрічається нещодавно, адже на весілля до партнера по київському клубу Дениса Попова наприкінці 2021 року Шапаренко приходив у товаристві іншої красуні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Алексіс Макаллістер покинув кохану заради її найкращої подруги.

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