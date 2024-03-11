Якщо ви втомилися їсти звичайні млинці: рецепт простого, швидкого та дуже смачного рулету (відео)
Млинці є дуже популярною стравою серед українців, особливо в період Масниці. Telegram-канал «Кулінарна книга» поділився рецептом приготування смачного рулету з млинців.
«Якщо ви втомилися їсти звичайні млинці, зберігайте простий легкий та дуже смачний рулет, який вийде у кожного», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Інгредієнти:
Для млинців (на 6 шт.):
1 яйце.
10 г цукру.
Дрібка солі.
35 г борошна.
35 г кукурудзяного крохмалю.
20 мл олії.
Барвник або буряковий сік — за бажанням.
Для крему:
400 г крем-сиру.
40 мл вершків 33%.
40 г цукрової пудри.
1 ч.л. лимонного соку.
Приготування:
1. Поєднуємо яйце, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо кокосовий напій, олію, барвник та перемішуємо до однорідності.
2. Смажимо млинці на середньому вогні з обох боків. Головне, не перетримати, щоб вони не втратили свій колір.
3. Для крему збиваємо міксером до загущення крем-сир, пудру, вершки та сік лимона.
4. Млинцям даємо охолонути і збираємо 1 великий або 2 невеликих рулету.
5. Кладемо млинці один на один, змащуємо кремом, підвертаємо краї та щільно загортаємо в рулет.
6. Обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин, щоб крем застиг.
7. Прикрашаємо кремом, кокосовою стружкою, свіжими ягодами/фруктами, м’ятою та подаємо.
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