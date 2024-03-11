Якщо ви втомилися їсти звичайні млинці: рецепт простого, швидкого та дуже смачного рулету (відео)

Млинці є дуже популярною стравою серед українців, особливо в період Масниці. Telegram-канал «Кулінарна книга» поділився рецептом приготування смачного рулету з млинців.

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«Якщо ви втомилися їсти звичайні млинці, зберігайте простий легкий та дуже смачний рулет, який вийде у кожного», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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Інгредієнти: Для млинців (на 6 шт.):

1 яйце.

10 г цукру.

Дрібка солі.

35 г борошна.

35 г кукурудзяного крохмалю.

20 мл олії.

Барвник або буряковий сік — за бажанням. РЕКЛАМА Для крему:

400 г крем-сиру.

40 мл вершків 33%.

40 г цукрової пудри.

1 ч.л. лимонного соку. Приготування:

1. Поєднуємо яйце, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо кокосовий напій, олію, барвник та перемішуємо до однорідності.

2. Смажимо млинці на середньому вогні з обох боків. Головне, не перетримати, щоб вони не втратили свій колір.

3. Для крему збиваємо міксером до загущення крем-сир, пудру, вершки та сік лимона.

4. Млинцям даємо охолонути і збираємо 1 великий або 2 невеликих рулету.

5. Кладемо млинці один на один, змащуємо кремом, підвертаємо краї та щільно загортаємо в рулет.

6. Обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин, щоб крем застиг.

7. Прикрашаємо кремом, кокосовою стружкою, свіжими ягодами/фруктами, м’ятою та подаємо. РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома кулінарка Тетяна Литвинова похвалилися обновками та розповіла, як правильно готувати омлет на пару.

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