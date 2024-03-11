Легенда «Динамо» після поразки від команди свого сина залишила посаду головного тренера клубу УПЛ

Легендарний у минулому футболіст «Динамо» та збірної України Юрій Калитвинцев після домашньої поразки від команди свого сина «Олександрії» залишив посаду головного тренера клубу української прем'єр-ліги «Полісся. Про це в інтерв'ю офіційному сайту житомирян повідомив президент клубу Геннадій Буткевич.

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«Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку, — заявив Геннадій Буткевич. — Це було надважке для нього рішення, так само і для мене узгодити його. Юрій Калитвинцев — людина, яку я дуже поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала лише сильнішою. У нас сформувалися тісні та довірчі стосунки, які я дуже ціную та ніколи не забуду, що він зробив для футбольного клубу «Полісся».

Калитвинцев мав повну довіру, тому ми не готувалися до зміни тренера. Через стрімкі події ми вирішили призначити в.о. головного тренера

Виконувачем обов'язків призначено Сергія Шищенка. За всієї поваги до іноземних тренерів я вважаю, що «Полісся» має очолити саме українець. У нас багато талановитих фахівців — Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук, і хотів би, щоби до цієї команди фахівців приєднався і Шищенко".

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Нагадаємо, що «Полісся» після серії із шести зустрічей без перемог посідає у турнірній таблиці чемпіонату України 6-е місце, відстаючи від лідера «Шахтаря» на 7 очок.

Загалом 55-річний екс"керманич" збірної України Юрій Калитвинцев очолював житомирську команду з червня 2021 року. Під його керівництвом «Полісся» вийшло в УПЛ, вигравши 38 із 65 матчів із загальною різницею м'ячів 112:54.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрій Калитвинцев вивів «Полісся» до півфіналу Кубка України.

Фото ФК «Полісся»

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