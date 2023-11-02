Калитвинцев з «Поліссям» у серії пенальті вибив команду свого сина з Кубка України: відеоогляди матчів ¼ фіналу

У четвер, 2 листопада, за підсумками чвертьфінальних поєдинків у Житомирі та Києві стали відомі усі півфіналісти Кубка України з футболу, з якого ще на стадії 1/8 фіналу сенсаційно вилетіло київське «Динамо».

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Кубок України. ¼ фіналу

2 листопада (четвер)

«Полісся» (Житомир) — «Олександрія» — 0:0. По пенальті — 4:3.

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У Житомирі зійшлися один з лідерів чемпіонату країни «Полісся» та «Олександрія», безвиграшна серія якої в УПЛ налічує 10 матчів (до цієї сумної серії хлопців Руслана Ротаня входить і розгромна домашня поразка від житомирян у прем'єр-лізі 26 серпня — 0:3). Волею жереба головний тренер господарів Юрій Калитвинцев вдруге в сезоні протистояв команді свого сина, півзахисника гостей Владислава Калитвинцева.

Цього разу суперникам для визначення переможця забракло 90 хвилин основного часу і пів години додаткового (при цьому зустріч ще переривалася на деякий час через повітряну тривогу у Житомирі). Доля путівки до півфіналу вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, в якій більш вдалими, як і в попередньому кубковому протистоянні з «Дніпром-1», виявилися гравці «Полісся» — 4:3. Калитвинцев-старший з підопічними — у півфіналі, а син тепер зосередиться лише на чемпіонаті країни.

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«Оболонь» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 0:3 (Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69).

«Пивовари» та полтавці не перетиналися один з одним на офіційному рівні аж 12 років, відколи «Оболонь» здолала суперника на його полі в рамках чемпіонату країни — 1:0.

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Цього разу успіх посміхнувся підопічним Віктора Скрипника, які завдяки голам Степанюка, Кане та Бацули вибили кривдника команди Мірчі Луческу з турніру.

1 листопада (середа)

«Чорноморець» (Одеса) — «Зоря» (Луганськ) — 4:1 (Штогрін, 21, 32, 72, Васильєв, 58 — Герреро, 79).

30 жовтня (понеділок)

«Вікторія» (Суми) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицький, 90+1).

Додамо, що півфінальні поєдинки Кубка України заплановано на квітень 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі центральний матч 13-го туру УПЛ «Динамо» — «Шахтар».

Фото ФК «Олександрія»

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