Вчитель малювання виявився збоченцем: у Вінниці винесли вирок розбещувачу дітей

Нещодавно в Києві правоохоронці викрили місцевого мешканця, який розбещував малолітню дівчинку та зберігав дитяче порно, а на Вінничині чоловік, якого затримували за схожий злочин, вже отримав вирок.

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Як повідомляють у Вінницькій обласній прокуратурі, 56-річного вінничанина засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися педагогічною діяльністю строком на 3 роки. Його визнано винуватим у розбещенні малолітніх і неповнолітніх дівчаток, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії

«Чоловік під приводом приватних уроків з малювання вдома, користуючись своїми віковими та фізичними перевагами, авторитетом вчителя, здійснював фізичне та інтелектуальне розбещення дітей. Крім того, з однією з потерпілих засуджений листувався у месенджері, пропонував зустрічі інтимного характеру та у подальшому вчинив стосовно неї розпусні дії», — зазначають в прокуратурі.

Сторона захисту подавала апеляційні скарги, в яких просила вирок суду першої інстанції скасувати та закрити кримінальне провадження за відсутністю в його діяннях складу злочинів, але Вінницький апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи ювенального прокурора щодо законності та справедливості вироку. Вирок суду першої інстанції залишили без змін, він вже набрав чинності.

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Раніше на Київщині скерували до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку. Минулого року він, проїжджаючи вулицею населенного пункту, побачив знайому дівчинку на подвір’ї. Чоловік погрозами та силою змусив її сісти в автівку, відвіз дівчину за межі населеного пункту та зґвалтував.

Фото прокуратури

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