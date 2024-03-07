У Києві затримали педофіла, який впродовж трьох років розбещував малолітню дівчинку

В Києві поліцейські викрили місцевого мешканця у розбещенні малолітньої дівчинки та зберіганні дитячого порно.

За даними правоохоронців, 40-річний киянин підозрюється у вчиненні статевих злочинів відносно малолітньої мешканки столиці.

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Слідчі з'ясували, що чоловік був знайомий із сімʼєю дівчинки упродовж останніх десяти років, оскільки періодично навідував їх за місцем мешкання, де виконував роботи по догляду за акваріумом.



Користуючись необізнаністю малолітньої, зловмисник, в ті моменти коли вони залишались наодинці, почав розбещувати дівчинку. На той час дитині виповнилось десять років. Чоловік вів з нею розмови на відверті теми, демонстрував відео сексуального насильства над дітьми та вчиняв інші розпусні дії. Так тривало близько трьох років, доки остання не наважилась розповісти про все близьким.



За місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії.



Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочинів за статтями «Розбещення» та «Зберігання дитячої порнографії».



Педофілу загрожує до восьми років позбавлення волі.

«ФАКТИ» писали про жахливий випадок на Київщині, де п’яний чоловік зґвалтував 14-річну племінницю, яка прийшла до нього в гості.

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Також повідомлялось, що на початку цього року поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця, який зґвалтував 13-річну дівчинку.

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