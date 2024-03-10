Відомий український співак Віталій Козловський, який нещодавно оголосив про шлюб, схоже, незабаром стане батьком. Про це OBOZ.UA повідомило кілька джерел із оточення співака.

ВІДЕО ДНЯ

Сам виконавець поки що публічно не підтверджував цю інформацію, як досі не розсекретив імені своєї обраниці. Раніше виконавець в інтерв'ю розповідав, що мріє про дитину, але ці плани певного часу не здійснювалися.

Дружиною співака може бути його менеджер та піарниця Юлія Бакуменко. Вона тривалий час працює піар-директором артиста, супроводжує його у поїздках. Юлія Бакуменко багато років була шанувальницею творчості Віталія Козловського. У них на сторінках є безліч фотографій в обіймах один одного, на затишних посиденьках із друзями, прогулянках тощо.

Раніше Віталій Козловський публічно підтверджував інформацію, що він не самотній та має обраницю.

РЕКЛАМА

В одному з інтерв'ю річної давності виконавець зізнався, що готовий стати батьком. І вони з обраницею працюють над цим питанням, але поки що спроби зачати дитину не увінчалися успіхом : «Я вже давно до дітей готовий. Але не завжди все так просто: засунув-висунув — і вже в тебе дитинка народилася. Зараз я не знаю, з чим це пов'язано: або з кліматом, або, можливо, з моїми безсонними ночами. Або з перевантаженням у спортзалі, я не знаю. Працюємо. Боже, я все видав!»

Віталій Козловський також додав, що звертався за консультацією до медиків, які не знайшли у нього проблем: «Ходив до фахівців. Усі аналізи здавав, все чудово, все прекрасно. Але так буває, що треба почекати».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», зараз співак є рядовим солдатом у Національному президентському оркестрі міністерства оборони України.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

РЕКЛАМА

162

Читайте нас у Facebook