Суддя Господарського суду Києва Антон Пукас, в електронній декларації якого було виявлено мільйонні статки, відмовився надати коментарі щодо їхнього походження та відповідності офіційним доходам. Він вигнав репортерів з зали засідань і пішов у нарадчу кімнату, можливо, щоб уникнути незручних питань.

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Під час повномасштабної війни він задекларував понад 11 млн доходу, головну частину якого, за його словами, отримала дружина, яка є приватним нотаріусом. Пукас також має у власності недобудовану нерухомість — «будинок, за словами Пукаса „недобудований“, має доволі „готовий“ вигляд», пише СтопКор.

Після одного з судових засідань журналісти намагалися отримати коментарі безпосередньо від Пукаса, але він відмовився спілкуватися на камеру та вигнав їх із зали, заявивши, що він «у нарадчій кімнаті».

До призначення на посаду судді, за даними ЗМІ, Пукас міг бути пов'язаний зі схемами, що діяли за часів президента Януковича. Більшість родинного майна, зареєстрована на дружину судді, а не на нього особисто.

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