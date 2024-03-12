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Рай для шпигунів: Швейцарія стала центром для російських спецслужб

21:05 13 березня 2024
Швейцарія

Швейцарія, де нещодавно пройшов економічний форум, занепокоєна активністю російських шпигунів. Найбільша загроза шпигунства в даний час походить від російських спецслужб. Про це заявила в інтерв'ю газеті SonntagsZeitung речниця Федеральної розвідувальної служби (FIS) Соня Марґеліст.

Після справи про прослуховування телефонних розмов у Німеччині та повідомлень у ЗМІ про посилення шпигунської діяльності росії в Європі, FIS реагує і посилює свої попередження. На додаток до онлайн-шпигунства, значна частина збору інформації у Швейцарії здійснюється за допомогою людей, додала речниця.

«Зокрема, для цієї діяльності використовуються російські дипломатичні представництва, — сказала Маргеліст. — Хоча кількість російських дипломатів, акредитованих у Швейцарії, залишається стабільною з початку війни в Україні — 218 за даними МЗС, — за оцінками FIS, щонайменше третина цих співробітників працюють на російські спецслужби».

За даними Financial Times, таємні російські агенти зараз в основному діють з нейтральних країн — Швейцарії та Австрії. Майже третина європейських місій росії зараз контролюється з Женеви та Відня.

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Це підтверджує Борис Бондарєв, колишній російський дипломат.

«Женева є одним з найважливіших центрів для російських спецслужб», — сказав він в інтерв'ю SonntagsZeitung.

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Він додав, що до Швейцарії засилають багато шпигунів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Великій Британії висунуто офіційні звинувачення п’ятьом громадянам Болгарії — російським шпигунам.

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