П'ятеро російських шпигунів: у Великій Британії висунуто офіційні звинувачення громадянам Болгарії

П'ятьом громадянам Болгарії, які постійно проживали у Великій Британії, були пред'явлені звинувачення у шпигунстві на користь росії. Їм інкримінують «змову з метою збирання інформації, яка може бути прямо чи опосередковано корисна ворожій країні для заподіяння шкоди безпеці та інтересам держави». Таке жорстке формулювання, в якому рф названо «ворожою державою», міститься в повідомленні британської Королівської прокурорської служби.

Відомство уточнює, що обвинувачені збирали цю інформацію з 30 серпня 2020 року до 8 лютого 2023 року. Звинувачуються 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бізер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов та 29-річна Ваня Габерова.

Раніше, у лютому, Русєва, Джамбазова та Іванову звинуватили у підробці документів, зокрема паспортів та інших посвідчень особи.

Орлін Русєв, Катрін Іванова та Бізер Джамбазов

За даними британських ЗМІ, Орлін Русєв проживає у Великій Британії з 2009 року. Він володіє фірмою, яка пов'язана із перехопленням комунікацій та електронних сигналів. Русєв заявив слідчим, що працював радником у Міністерстві енергетики Болгарії.

Бізер Джамбазов та Катрін Іванова є парою та живуть у Великій Британії близько 10 років. Джамбазов працював шофером у лікарнях, а Іванова — лаборанткою у приватній медичній компанії. Крім того, пара керувала громадською організацією, яка надає допомогу болгарам у Великій Британії.

Ваня Габерова активно рекламувала свої послуги косметолога у соцмережах. Вона намагалася зробити кар'єру інфлюєнсера.

Про Івана Стоянова британським журналістам поки що дізнатися нічого не вдалося.

Усі п'ятеро постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.

Прокуратура стверджує, що вони були членами оперативного шпигунського осередку російських спецслужб і, зокрема, спостерігали за різними об'єктами. Шпигуни збирали інформацію на території Британії та країн Європи та передавали її своїм кураторам у москві.

Передбачається, що діями групи керував Русєв. Він також був сполучною ланкою з російською розвідкою.

Поліція провела обшуки в Лондоні та Норфолку, в будинках, де жили Русєв, Джамбазов та Іванова. Знайшли підроблені паспорти та посвідчення особи цілої низки європейських країн: Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії та Чехії. На деяких документах були фотографії Русєва та Джамбазова.

Групу також звинувачують в організації стеження у Чорногорії, для чого було виготовлено підроблені посвідчення журналістів, на одному з яких була фотографія Іванової.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Польщі затримано двох шпигунів групи Вагнера, які поширювали пропаганду росії.

На фото у заголовку Ваня Габерова

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