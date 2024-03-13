Російське вантажне судно повернулося до північнокорейського порту Расон, що може свідчити про відновлення торгівлі зброєю між росією та Північною Кореєю. Згідно з аналізом супутникових знімків NK Pro, судно, схоже на «Леді Р» під російським прапором, пришвартувалося до причалу № 1 у Расоні, повідомляє https://www.nknews.org.

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На палубі судна були помічені сині об'єкти, імовірно, контейнери з російською зброєю, які призначені для розвантаження на пірсі. Це спостереження може свідчити про відновлення судноплавної операції між росією та Північною Кореєю після місячної перерви.

Зазначимо, що вже у жовтні минулого року США виявили докази того, що кораблі доставляли контейнери з Расона до російського військово-морського порту Дунай, а потім перевозили їх на склади зброї, пов'язані із вторгненням росії в Україну.

Відомо також, що рф використовувала «Леді Р» для доставки військового обладнання до Південної Африки в грудні 2022 року, і США звинуватили його в постачанні російської зброї.

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Раніше Вашингтон заявляв, що Північна Корея надсилає артилерійські снаряди й балістичні ракети до росії, і цю оцінку підтвердили експерти, проаналізувавши російські ЗМІ та уламки ракет в Україні.

Досі незрозуміло, що росія надсилає Північній Кореї у відповідь, але США заявили, що це можуть бути ракетні, супутникові та ядерні технології, і що Пхеньян зацікавлений в отриманні винищувачів і військово-технічної допомоги.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під час ракетної атаки на Україну 30 грудня і 2 січня росія здійснила запуск балістичних ракет із використанням поставлених із Північної Кореї військових засобів.

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