Під час ракетної атаки на Україну 30 грудня і 2 січня росія здійснила запуск балістичних ракет із використанням поставлених із Північної Кореї військових засобів. Про це повідомляє американська розвідка, заявили два анонімні чиновники, які надали інформацію The Washington Post.

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За словами джерел, уперше стало відомо про розгортання північнокорейських балістичних ракет на території росії, що свідчить про зростаючу підтримку військових зусиль кремля з боку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Експерти вважають, що такі дії можуть свідчити про прагнення путіна використовувати підтримку з боку країн-ізгоїв для компенсації недоліків власного військового арсеналу.

«росія, стикаючись зі зростаючою ізоляцією на світовій арені, змушена звертатися по військову техніку до країн, з якими в неї схожі погляди», — зазначив американський чиновник, додавши, що санкції з боку Вашингтона обмежують військові можливості росії.

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За словами джерел, Північна Корея надала росії не тільки пускові установки, а й кілька десятків балістичних ракет, частина з яких була використана в нападі на Україну 30 грудня і 2 січня.

Військовий аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначив, що військові зусилля росії підтримуються імпортом зброї, і додаткові поставки з країн, таких як Північна Корея, можуть значно зміцнити позиції росії у військовому відношенні.

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Незважаючи на заяви офіційних осіб про надання Північною Кореєю «кількох десятків балістичних ракет», наразі незрозуміло, який обсяг військового обладнання було відправлено та які поставки плануються в майбутньому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в росію з Північної Кореї здійснено близько десяти поставок зброї.

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