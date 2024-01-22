Буданов назвав країну, яка найбільше постачає зброї рф

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, дружину якого нещодавно отруїли, заявив у інтерв'ю Financial Times, що росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, і має проблеми з контролем якості.

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«Саме цим пояснюється пошук росією зброї в інших країнах, — сказав він. — Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до росії. Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи зітхнути вільніше. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною. Але росія воліла б не покладатися на допомогу ззовні. Це завжди вважалося нижче їхнього достоїнства, це приниження».

Ще один виклик, з яким стикається росія, — це людські ресурси. За словами Буданова, москва втрачає стільки ж або навіть більше військових, ніж може набрати. Його помічник Вадим Скібіцький заявив днями, що від 1 000 до 1 100 осіб приєднуються до російської армії щодня, через мобілізацію або добровільно.

«Там, де мобілізації не вистачає, групи найманців допомагають поповнити ряди», — сказав Буданов, згадавши групу «Вагнера», засновану євгеном пригожиним.

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