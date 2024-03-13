Законопроєкт про мобілізацію: у Раді скасували засідання комітету із нацбезпеки

У середу, 13 березня, у Раді скасували засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроекту з мобілізації, який напередодні не підтримав «репресивні» положення документу щодо ухилянтів.

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Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Мало бути сьогодні продовження засідання Комітету з питань оборони щодо законопроекту з мобілізації. Запросили авторів правок під номерами 340−689 …і зранку відмінили. Може ми хоч засідання Ради тоді без прив'язки до готовності законопроекту проведемо? Тому що так і до кінця наступної тижня його підготовку не закінчать», — написав він.

Зазначимо, що раніше нардеп Роман Костенко повідомив, що дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті з питань нацбезпеки.

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Також нардепам запропонували відправити на фронт частину депутатів різного рівня, але вони не підтримали пропозицію.

Нагадаємо, що в проєкті закону, який готують до другого читання, зокрема, передбачається, що люди із судимістю за вчинення злочину і покарання, не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, можуть бути мобілізованими.

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