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Суспільство та люди

Україна повернула на Батьківщину 11 депортованих росіянами дітей

18:25 20 лютого 2024
діти

Україні вдалося повернути 11 маленьких українців, які були вивезені до росії та тимчасово окупованих територій.

У цьому нашій країні допоміг Катар, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, вік повернутих дітей — від 2 до 16 років.

Серед дітей шестеро дівчаток, зокрема дві дворічні сестри-двійнята, та пʼять хлопчиків.

Роботу для возз'єднання сімей проводили при взаємодії з уповноваженим Ради з прав людини Дмитром Лубінцем у рамках затвердженого плану президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

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«Повернення сталося за сприяння держави Катар. Україна дякує партнерам за допомогу», — додав керівник ОП.

Він зазначив, що продовжується виконання завдання президента повернути депортованих та примусово переміщених дітей.

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Зазначимо, що російські окупанти вже неодноразово депортували українських дітей на територію рф. Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, оскільки він причетний до такої депортації. У січні цього року уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що всього на той момент нашій країні вдалося повернути 517 дітей.

Нагадаємо, на початку лютого з окупації повернули дівчинку, яка два роки провела далеко від батьків.

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