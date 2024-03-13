«Гучні вибухи прямо зараз»: Наталя Могилевська пережила ракетний обстріл у Кривому Розі
Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно вразила зізнанням, потрапила під ракетний обстріл у Кривому Розі. Саме у цей час співачка разом зі своїм колективом мала провести концерт. Його скасували, й вся група спустилася в укриття. Наталя вийшла у прямий етер на своїй сторінці у соціальній мережі з коридору. Її голос дрижав.
— Ми в Кривому Розі, — повідомила співачка. — Зараз страшенні вибухи, страшна тривога, страшенний напад. Просто неймовірно. Ми не можемо почати концерт… Ми тримаємось. Просто дуже голосно.
Перебуваючи у коридорі разом з музикантами, Наталя вирішила заспівати.
— Ми ж музиканти! - вигукнула Могилевська. - Давайте, всі разом.
Співачка наживо виконала свій хіт «Я повертаюсь».
— Нам нічого не страшно, — продовжила Наталя. — Кривій Ріг, ми вас любимо…
Шанувальники співачки відразу зреагували на її відео, та подякували за підтримку для мешканців міста.
«Наталю, може, хоч зараз хтось зверне увагу! - написали у відповідь. — В Кривому Розі кожного дня таке. Поїдьте у Нікополь, там взагалі нема життя».
«Криворожата, тримайтеся, рідненькі, Одеса з вами, — прокоментували допис. — Наталя, Ви сильна та мужня людина, нехай Господь оберігає Вас та вашу сім'ю та усю команду творчу».
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