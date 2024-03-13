Ракетний удар російських терористів по Кривому Рогу: кількість жертв ганебної атаки на мирне місто зросла

Кількість жертв вчорашньої ракетної атаки росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області збільшилася — у лікарні померла 47-річна жінка.

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Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. «На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким», — повідомив він та додав, що кількість жертв російського удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох осіб.

За словами Вілкула, станом на ранок 13 березня у лікарні залишаються ще шість «важких» постраждалих, у тому числі двоє дітей. Загалом постраждали 43 мешканця міста, з них 12 — діти.

Фото ДСНС

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Нагадаємо, що ввечері у вівторок, 12 березня, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Повідомлялося про десятки поранених та ймовірне знаходження людей під завалами у пошкоджених багатоповерхівках.

Фото ДСНС

За інформацією обласної ОВА, у місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, понад 300 квартир, по 2 садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені автівки.

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Напередодні увечорі співачка Наталія Могилевська мала дати концерт, який не розпочинали через терористичні удари по місту.

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Нагадаємо, що днями загарбники скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську Харківської області.

Фото ДСНС

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