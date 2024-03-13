Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо

В Україні скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої української спортсменки з Криму за фактом пособництва державі-агресору.

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Як повідомили в Прокуратурі АР Крим, ця колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо з 2016 року почала виступати у складі збірної рф, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. Цю перерву вона використала на благо нової «батьківщини» — очолила волонтерський рух в Криму для підтримки армії окупантів. Зокрема під її керівництвом було проведено неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Також обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи.

За інкримінованою жінці статтею Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору») караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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