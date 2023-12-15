Лікарка маріупольської лікарні здала окупантам тяжко поранених бійців ЗСУ: який вирок їй ухвалили (фото)

За матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто «здала» рашистам 7 поранених воїнів ЗСУ.

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Як повідомляють в Службі безпеки, такий суровий вирок отримала лікарка-офтальмолог Валентина Чехова, яка перейшла на бік ворога. На співпрацю з ворогом вона пішла під час боїв за місто у березні 2022 року. Це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим з позивним «Осетин» намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

В СБУ зазначають, що медперсонал лікарні завчасно знищив формений одяг бійців, їхні документи та військову амуніцію — їх оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у Маріуполі.

«Однак Чехова під час „палатного“ обходу медичної установи разом з окупантами показала їм ліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього рашисти ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де жорстоко катували. Також зрадниця вказала „Осетину“ на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів», — йдеться у повідомленні.

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У лікаря, на якого вказала зрадниця, окупанти забрали документи, автомобіль та сказали йому готуватися до «повільної смерті», але йому вдалося втекти під час зміни «вартових», яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

Слідство встановило, що Чехова за співпрацю з окупантами отримала «заохочення» у вигляді «призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення» захопленої лікарні. Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Нагадаємо, що у Херсоні спецслужба викрила медсестру, яка після звільнення міста від загарбників передавала ворогові відомості про результати обстрілів та особисті дані бійців у медзакладі.

Фото СБУ

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