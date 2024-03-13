Ця вправа точно допоможе: лікар пояснив, як працювати з нав’язливими думками

Наші думки — це просто продукт роботи головного мозку. Поки ми живі, думки є, працює головний мозок. Але вони нематеріальні, ділиться лікар-невролог Євген Скрипник, який раніше пояснював, що слід знати про астено-депресивний синдром.

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«Ми всі говоримо, що потрібно починати день з гарних думок тощо і що це впливає на життя. Просто людина, яка думає позитивно, більше починає працювати і досягати цілі!

І досягає не тому, що думає позитивно, а тому що працює. Аби думки буди б матеріальні — то путін вже б помер мільйони разів. Але, на жаль, вони нематеріальні.

Заважають думки, постійно відволікаєтесь та намагаєтесь переключитись від думок? Їх не можна вимкнути.

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З ними не потрібно боротися, їх потрібно навпаки думати! Коли ви намагаєтесь не думати, а думки є — виникає тривога, що знову вони є, і думки посилюються. А дайте їм бути, думайте до кінця, до абсурду і потім, коли вони приходять, не буде тривоги, що знову прийшли і не буде в наслідку думок.

Варіант один — боротись. Кожного дня сідаєте в 18.00 і 30 хвилин пишете на аркуші паперу нав’язливі думки. Боїтеся захворіти та зійти з розуму? Чи померти?

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Продумуйте до кінця, що саме, як це ви будете робити, як саме, до кінця. У вас повинна бути тривога, страх тощо".

Після цього, додає лікар, 20 хвилин все це прописуєте та читаєте вголос. Одні в кімнаті, бажано одні вдома.

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«Діти, чоловік чи дружина хай погуляють краще. Аркуш потім ріжете на маленькі кусочки і викидаєте. Вправу робите мінімум 3 тижні. Тому не боріться з думками. Дайте їм бути!«

Раніше «ФАКТИ» публікували поради лікаря, як ефективно боротись з депресією.

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