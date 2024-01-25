Відсутність енергії та сльозливість: що слід знати про астено-депресивний синдром

Астено-депресивний синдром — стан, який лікар може визначити попередньо. Цей синдром не класифікується у DSM-5 та МКХ-11, тому що не є самостійним розладом — лише синдромом, що супроводжує інші розлади та захворювання, пояснює лікар-психіатр та невролог Євген Скрипник, який розповідав, як ефективно боротись з депресією.

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«Виявляється астено-депресивний синдром так — людина відчуває постійне почуття втоми та пригніченості. Сама назва говорить про два типи хворобливого стану. «Астено» — від грецького a esthénos, тобто «без сили». Астенічні симптоми: постійна стомлюваність, дратівливість, порушення сну. «Депресивний» — симптоми «класичної» депресії: знижений настрій, рухове та розумове уповільнення психіки.

Клінічна картина астено-депресивного синдрому включає:

знижений настрій, але без туги та безнадійності;

пік поганого настрою вранці;

розлад циклу «сон-неспання», часті пробудження;

слабкість, фізичне безсилля;

сльозливість;

відсутність енергії;

нестача сил на звичайні побутові дії".

Для лікування астено-депресивного синдрому фахівці використовують комплексний підхід: ліки і психотерапію.

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«Завдання психотерапії — сформувати у пацієнта позитивне світовідчуття та здоровий спосіб життя.

Психотерапевтичне лікування активізує відновлювальні функції організму, нормалізує режим праці та відпочинку.

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Ліки лікар може призначити для боротьби з депресією та астенією.

Лікувати депресію допомагають антидепресанти, насамперед селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну: серотонін регулює настрій, цикли сну та неспання".

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Ставити собі діагнози, додає Євген Скрипник, не потрібно — правильний діагноз визначить лише фахівець.

«Однак ви можете оцінити свій стан за допомогою опитувальника діагностики депресії. Якщо опитувальник показує депресію, а стан триває щонайменше двох тижнів — обов’язково зверніться до фахівця».

Раніше у «ФАКТАХ» лікар пояснив, що робити при дистимічному розладі.

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