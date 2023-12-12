Складіть список важливих для вас видів діяльності: як ефективно боротись з депресією

При депресії ми перш за все маємо нормально спати, їсти та бути фізично активними. Навіть коли цього не хочеться, потрібно себе змушувати. Зрозуміло, що немає бажання ні з ким спілкуватися, але необхідно себе примушувати й кожного дня виходити на вулицю, заходити до свого раніше улюбленого магазина, радить психіатр та невролог Євген Скрипник.

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«У вас немає ніякого бажання щось купляти? Ви купляєте ті речі, ті продукти, які раніше подобалися і ви їх любили. Й ваш головний мозок згадає через деякий час, як ви любили саме цей магазин й саме ці покупки. Це означає, що ви складаєте список важливих для вас видів діяльності (спорт, щоденні прогулянки по парку, спілкування з подругами щоп'ятниці, поїздки в ліс, парк, на озеро у вихідні тощо). Те, що вас тішило, подобалося раніше. Те, що приносило задоволення. Те, що раніше ви вважали невіддільною частиною свого життя. Й починаєте повертатися до цієї діяльності. Спочатку без настрою та насолоди, але потроху. Згодом мозок згадає, що таке радість від цих видів діяльності, та депресія відступить. А якщо до цього ще антидепресанти додати за призначенням лікаря, то це буде набагато швидше».

Євген Скрипник радить: не бійтеся психіатрів, антидепресантів, не чекайте, що депресія пройде самостійно, звертайтеся, лікуйтеся. Бо це дійсно дієво й працює. Поведінкова активація — дієвий спосіб боротьби з депресією.

Раніше Євген Скрипник розповідав про тривожні та депресивні розлади.

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