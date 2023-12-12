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Здоров'я та медицина

Складіть список важливих для вас видів діяльності: як ефективно боротись з депресією

21:30 15 грудня 2023
депресія

При депресії ми перш за все маємо нормально спати, їсти та бути фізично активними. Навіть коли цього не хочеться, потрібно себе змушувати. Зрозуміло, що немає бажання ні з ким спілкуватися, але необхідно себе примушувати й кожного дня виходити на вулицю, заходити до свого раніше улюбленого магазина, радить психіатр та невролог Євген Скрипник.

«У вас немає ніякого бажання щось купляти? Ви купляєте ті речі, ті продукти, які раніше подобалися і ви їх любили. Й ваш головний мозок згадає через деякий час, як ви любили саме цей магазин й саме ці покупки. Це означає, що ви складаєте список важливих для вас видів діяльності (спорт, щоденні прогулянки по парку, спілкування з подругами щоп'ятниці, поїздки в ліс, парк, на озеро у вихідні тощо). Те, що вас тішило, подобалося раніше. Те, що приносило задоволення. Те, що раніше ви вважали невіддільною частиною свого життя. Й починаєте повертатися до цієї діяльності. Спочатку без настрою та насолоди, але потроху. Згодом мозок згадає, що таке радість від цих видів діяльності, та депресія відступить. А якщо до цього ще антидепресанти додати за призначенням лікаря, то це буде набагато швидше».

Євген Скрипник радить: не бійтеся психіатрів, антидепресантів, не чекайте, що депресія пройде самостійно, звертайтеся, лікуйтеся. Бо це дійсно дієво й працює. Поведінкова активація — дієвий спосіб боротьби з депресією.

Раніше Євген Скрипник розповідав про тривожні та депресивні розлади.

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