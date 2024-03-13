Дубінського визнали винним у корупційному правопорушенні

Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

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Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У тексті заяви не вказано ім'я та прізвище нардепа, але ЗМІ нагадують, що 8 листопада минулого року ДБР повідомляло, що вручило нардепу Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Зазначимо, що за матеріалами слідства встановлено, що в серпні та жовтні 2023 року народний обранець звернувся до МОЗ України та ДБР із депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання, що становлять його приватний інтерес.

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Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання про видачу йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, у яких депутат виступає як підозрюваний.

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Після набрання рішенням законної сили відомості щодо нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Також суд зобов'язав його сплатити штраф, однак у Дубінського є 10 днів для оскарження рішення суду.

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Нагадаємо, що скандальний нардеп Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних справ. Йому повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Тоді в рамках цієї справи у нардепа проводилися обшуки. Дубінський також фігурує у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Йому оголосили підозру за схему з виїздом «ухилянтів» та теж проводили обшуки у нардепа.

Пізніше Дубінському оголосили підозру ще й у державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу Збройних сил росії (ГРУ). Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському, його відправили під варту. Пізніше скандальний нардеп заявив, що його буцімто побили у Київському СІЗО.



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