Співачку родом з України Лоліту Мілявську, яка зрадила свій народ та підтримує війну, пробачили в рф за «голу вечірку». Після скасування її концертів та участі в телевізійних проєктах запроданка кілька місяців сиділа без роботи. Нещодавно співачку запросили стати ведучою «Премії МУЗ-ТВ». Лоліта запевнила, що буде поводитись пристойно, одягатися відповідно до її віку.

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«Я буду дуже скромно одягнена! Я взагалі задоволена такою честю, тому що 2,5 місяці без роботи говорить про те, що лексикон втрачено. Останнім часом я працюю за їжу, і ось тут мене теж пригощають, дякую. Обіцяю, що буду нудною, огидною, як власне і вимагає концепція премії. Хоч одна людина повинна ж відповідати тренду „За 60“. Лавочка, хустинка на голові… Це я!», — заявила Лоліта.

Вона також сказала, що більше не збирається їхати на окуповані росією території на Донбасі. І не через переосмислення своєї зрадницької позиції. Лоліта каже, що вже була в Луганську і Донецьку, проте розважати окупантів вважає не на часі, бо вони там важко «працюють» та не мають часу слухати пісні.

«Взяла, поїхала навмисне. Щоб що? Мені багато хто пишуть із Донецька та Луганська і військові пишуть і підтримують. А деякі кажуть, неф*г тут робити. Що це ви пристосувалися їздити? У нас тут не рай на землі, нащо ви їздите? Нам зараз не до пісень», — сказала запроданка.

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Нагадаємо, після скандальної «голої вечірки» кремлівські артисти почали вибачатися та спокутувати свою провину поїздками на український Донбас. Там засвітився Кіркоров та Діма Білан.

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Фото: з відкритих джерел

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