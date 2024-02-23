«Мурашки по шкірі»: Святослав Вакарчук вразив проникливою піснею

Популярний гурт «Океан Ельзи» випустив чуттєвий хіт «Відповідь». Нагадаємо, нещодавно його лідер Святослав Вакарчук вразив сумою, зібраною на сольних концертах. Слова та музику до нового хіта написав Святослав Вакарчук. За словами співака, він вклав у зміст цієї пісні всі емоції, які переживає останні два роки.

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«Відповідь» — вона про біль і пам'ять, — написав під відео Святослав. — Про довічну вдячність, складний та довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання «скільки ще?..» і про відповідь, яку кожен точно може знайти у своєму серці".

— Мені здається, велика кількість співвітчизників відчуває те саме, — сказав Вакарчук, презентуючи хіт.

Чорно-біле відео на пісню «Відповідь» зняв режисер Макс Сметана, оператором став Дмитро Чернявський. У кліпі знялися музиканти «Океану Ельзи»: Мілош Єліч, Денис Дудко та Денис Глінін, а також оркестр та хор Українського радіо.

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Відразу після появи пісні у мережі зʼявилися відгуки на нову роботу колективу. Шанувальники музикантів у захваті.

«Мурашки по шкірі, — написали у коментарях. — Одна з найкращих пісень. Дякую вам, хлопці, за вашу творчість. Це щось неймовірне».

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«Виткана зморшками на чолі… плачу з моєю Україною… це, як завжди, — шедевр, пронизує серце у саму підсвідомість, — вражені слухачі. — Ми не можемо не вистояти! Живемо, творимо, борімось, перемагаємо! Дякую, Святославе, дякую всій команді за цю проникливу пісню!»

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Раніше «ФАКТИ» писали про благодійний концерт «Україна у вогні», який обʼєднав музикантів з 11 країн світу.

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