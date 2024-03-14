Як і раніше, у строю: у ЗСУ відреагували на «втрату Patriot»

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій. Про це він повідомив у Telegram.

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«Чергова важка доба війни! Ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, аби протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, наскільки це можливо сковувати дії ворожих „сушок“, а при нагоді — знищувати противника Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій», — написав він.

Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

Як писали «ФАКТИ», раніше іноземні медіа заявили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили України цю інформацію не коментували.

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Нагадаємо, що дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів.

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