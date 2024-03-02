У противника мінус ще одна «пташка»: ЗСУ знищили чергову «сушку» окупантів

Збройні Сили України продовжують збивати російські літаки. 2 березня було збито ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

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«Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування „Схід“ підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта! Разом — до перемоги!» — йдеться у повідомленні.

Раніше Олещук повідомив, що противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації.

«Відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату! Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо!» — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», днями західні аналітики назвали зброю, якою Україна могла збивати російські літаки.

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