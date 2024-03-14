«москва була б знищена»: воєнний аналітик висміяв ядерну риторику путіна

путін часто любить піднімати ядерну тему, і його останні заяви про те, що росія готова застосувати ядерну зброю, не варто сприймати всерйоз, вважає британський аналітик з питань оборони і безпеки, професор Майкл Кларк, який казав, що росія перетворилася на гангстерську державу. Очільник кремля заявив в інтерв'ю, що москва готова до ядерного протистояння, якщо виникне загроза суверенітету або безпеці росії, пише Sky News.

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Але, аналізуючи останні висловлювання російського президента, професор Кларк пояснює: «Він щоразу каже: „У нас є ядерна зброя, і ми використаємо її, щоб захистити нашу цілісність“. У цьому немає нічого нового, але йому подобається використовувати ядерну фразу, тому що він знає, що вона лякає людей».

Він додає, що на державному телебаченні в росії «майже щовечора» лунають заяви експертів про те, що росія повинна атакувати Захід, атакувати Польщу, атакувати Британію. «Вони всі про це говорять».

«Але навіть зараз, коли ми спілкуємося, десь у Північній Атлантиці стоїть підводний човен Vanguard з ядерною зброєю на борту, — каже він. — Якби британський прем'єр-міністр зараз віддав наказ застосувати ядерну зброю, через 55 хвилин підводний човен Vanguard запустив би вісім ракет з п'ятьма боєголовками кожна. І приблизно через 20 хвилин після цього москва була б знищена. Ось так».

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Раніше повідомлялося, що у США відреагували на ядерні погрози путіна.

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